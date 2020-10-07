СПЧ представит президенту доклад об обороте дезинфицирующих средств

Совет по правам человека готовит отдельный доклад о применении и лицензировании дезинфицирующих средств в РФ. Документ может быть представлен Владимиру Путину уже в ноябре.

Совет по правам человека (СПЧ) намерен в ноябре передать Президенту РФ Владимиру Путину доклад о применении и лицензировании дезинфицирующих средств в РФ. Об этом сообщил «Коммерсанту» глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, необходимость такого доклада вызвана «недостаточным государственным контролем и необходимостью общественного контроля за производством и применением средств дезинфекции».

«Первым предложением доклада станет разработка законопроекта об обороте средств дезинфекции. К работе над документом мы привлечем экспертов Роспотребнадзора и Росздравнадзора»,— добавил Фадеев.

В СПЧ 6 октября прошло заседание рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий, сообщила пресс-служба организации.

Выступая на заседании, советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов сообщил о «неэффективности 40% дезинфицирующих средств», используемых в РФ. По его словам, «63 средства, применяемые сегодня для обработки эндоскопов в российских больницах, неэффективны».

«Необходимо ограничить пятью годами срок действия свидетельства госрегистрации, это позволяет следить и вовремя выводить те средства, которые являются неэффективными», — считает эксперт.

По его словам, необходимо принимать единые методы исследования эффективности и безопасности дезсредств, предложить Евразийской экономической комиссии ввести в свидетельства о регистрации дезсредств полную инструкцию по применению, провести оценку тех средств, которые находятся в обороте.

«Непрофессионалы допущены к работе с ядами. Однозначно поддерживаю вопросы госрегулирования дезинфекционной деятельности во всем комплексе услуг и профессиональный контроль», — согласилась с коллегой и.о. директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Татьяна Гололобова.

По итогам заседания Валерий Фадеев заявил, что нужен закон об обороте дезсредств, где будет прописана в том числе процедура их закупки.

«Не позднее чем через месяц мы предоставим доклад президенту с теми задачами и способами их решения, которые мы с вами здесь предлагаем. Ближайший наш шаг — доклад президенту, второй шаг — закон», — заключил глава СПЧ.

Елена Сидорова

pharmvestnik