Минздрав определил обязательную информацию для размещения в системе МДЛП

Минздрав определил, какая общедоступная информация должна ‎содержаться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Такая информация должна обновляться еженедельно.

Минздрав России разработал проект приказа «Об утверждении состава общедоступной информации, ‎содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов ‎для медицинского применения и подлежащей размещению ‎в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требований ‎к периодичности размещения и срокам обновления набора данных ‎в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

К общедоступной относится следующая информация:

— о количестве субъектов обращения лекарств, зарегистрированных в системе мониторинга;

— о препаратах, введенных в оборот, с указанием количества серий (партий) и их номеров, торговых наименований, международных непатентованных наименований, номеров регистрационных удостоверений, лекарственных форм и дозировок;

— о лекарственных препаратах, выведенных из оборота путем реализации потребителю, или отпуска бесплатно, или со скидкой по рецепту либо их отпуска при оказании медицинской помощи, путем отбора образцов в различных целях или путем передачи лекарств на уничтожение, с указанием по каждому из указанных оснований торговых наименований, международных непатентованных наименований, номеров регистрационных удостоверений и количества единиц препаратов, выведенных из оборота.

Общедоступная информация размещается оператором системы мониторинга на сайте системы мониторинга и обновляется еженедельно в первый рабочий день календарной недели.

Елена Сидорова

pharmvestnik