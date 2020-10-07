Минздрав определил обязательную информацию для размещения в системе МДЛП

Минздрав определил, какая общедоступная информация должна содержаться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Такая информация должна обновляться еженедельно.
Минздрав России разработал проект приказа «Об утверждении состава общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требований к периодичности размещения и срокам обновления набора данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.
К общедоступной относится следующая информация:
— о количестве субъектов обращения лекарств, зарегистрированных в системе мониторинга;
— о препаратах, введенных в оборот, с указанием количества серий (партий) и их номеров, торговых наименований, международных непатентованных наименований, номеров регистрационных удостоверений, лекарственных форм и дозировок;
— о лекарственных препаратах, выведенных из оборота путем реализации потребителю, или отпуска бесплатно, или со скидкой по рецепту либо их отпуска при оказании медицинской помощи, путем отбора образцов в различных целях или путем передачи лекарств на уничтожение, с указанием по каждому из указанных оснований торговых наименований, международных непатентованных наименований, номеров регистрационных удостоверений и количества единиц препаратов, выведенных из оборота.
Общедоступная информация размещается оператором системы мониторинга на сайте системы мониторинга и обновляется еженедельно в первый рабочий день календарной недели.
Елена Сидорова
pharmvestnik