» Novo Nordisk переходит к работе с поставщиками по «зеленым стандартам» Компания Novo Nordisk сделала еще один шаг в реализации стратегии на экологичность производственных процессов и стремлении оказывать нулевое воздействие на окружающую среду. Ради достижения этой цели компания проведет работу со всеми 60 тысячами своих прямых поставщиков для обеспечения к 2030 году поставок, основанных на 100% возобновляемых источниках энергии. План работы с поставщиками представлен в рамках Недели климата в Нью-Йорке, которая проводится под эгидой ООН. Согласно принятой в Novo Nordisk более 25 лет назад концепции «Тройного результата» (Triple Bottom Line), ведение бизнеса должно быть финансово, социально и экологически ответственным. Поэтому защита окружающей среды занимает важнейшее место в развитии компании в течение последних десятилетий. Компания много лет активно участвует в одном из первых в мире и самом известном проекте по созданию промышленной экосистемы, который развивается с 1972 года, – промышленном симбиозе в Калуннборге (Дания). В 2020 году Novo Nordisk завершила переход на солнечную энергию на всех производственных площадках, достигнув цели – использования 100% возобновляемой электроэнергии в глобальном производстве. Также было заключено долгосрочное соглашение на поставку возобновляемой электроэнергии в Данию и Францию от крупнейшего ветропарка Kriegers Flak, установленного в Балтийском море. С апреля 2019 года производитель реализует глобальную экологическую стратегию Circularfor Zero. Эта стратегия предполагает поиск новых способов разработки продукции, которые позволят перерабатывать или повторно использовать инсулиновые шприц-ручки, изменение бизнес-процессов для минимизации потребления ресурсов и снижения отходов, а также работу с поставщиками, которые разделяют данные принципы. «Наша амбиция по обеспечению нулевого воздействия на окружающую среду – краеугольный камень стремления быть действительно экологически устойчивой компанией, – отметил президент и главный исполнительный директор Novo Nordisk A/S Ларс Фруергор Йоргенсен. – Для достижения этой цели требуется обращать внимание не только на деятельность своей организации, но и сотрудничать во многих секторах с поставщиками для ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии. Мы надеемся, что другие участники корпоративного сектора также получат пользу от нашей деятельности. Я бы хотел выразить признательность энтузиазму наших поставщиков, от которых зависит достижение этой новой цели». Компания взяла на себя обязательство по достижению к 2030 году нулевых выбросов СО 2 в ходе собственных глобальных операций и транспортировки. Однако большая часть выбросов CO 2 в Novo Nordisk приходится на долю цепочки поставок, поэтому обязательство по работе с поставщиками для использования возобновляемой энергии является очередным шагом в реализации экологической стратегии Circularfor Zero. Достигнув этой цели, производитель избавится по меньшей мере от 300 тысяч тонн парниковых газов, которые образуются в ее цепочке поставок. На своем российском заводе в Калужской области Novo Nordisk также придерживается принципа ответственного производства, что означает оценку экологических показателей деятельности предприятия по трем составляющим: использование ресурсов, выбросы и отходы. На VI Международном экологическом форуме «Твой Экофорум 2020», который проходил в начале сентября в особой экономической зоне в Боровском районе Калужской области, состоялось награждение победителей конкурса «Экоорганизация 2020». Novo Nordisk победила в номинации «За экологическое ответственное отношение к организации производства» в категории «Крупная организация», а также представила на Экофоруме успешный зарубежный опыт, который можно будет перенести на территорию Калужской области. Источник: Novo Nordisk pharmvestnik