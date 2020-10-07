Китай ведет переговоры с ВОЗ о глобальном применении своих вакцин

Официальный представитель ВОЗ заявил, что Китай ведет переговоры с ВОЗ об одобрении произведенных в стране вакцин. Это позволит использовать препараты на международном уровне.

Сокорро Эскаланте, координатор ВОЗ по основным лекарственным средствам и технологиям здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе, сообщил, что Китай предварительно обсудил с ВОЗ включение его вакцин в список препаратов для применения в чрезвычайных ситуациях.

Процедура добавления препаратов в этот список позволяет проводить оценку нелицензированных вакцин и лекарств, чтобы сделать их более доступными при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. Это помогает государствам-членам ВОЗ и закупочным организациям ООН определить пригодность вакцин для использования.

Эскаланте заявил, что с помощью этой процедуры можно будет оценить качество, безопасность и эффективность вакцин, а затем сделать их доступными для компаний, получающих лицензии ВОЗ.

В Китае как минимум четыре экспериментальных вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Это два препарата, разработанных China National Biotec Group (CNBG), а также вакцины от Sinovac Biotech и CanSino Biologics. Они испытываются в таких странах, как Пакистан, Индонезия, Бразилия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

В частности, компания CanSino совместно с «Петровакс» и организацией «OCT Clinical» запустила испытание своей вакцины в Москве. Сообщалось, что в исследовании были готовы поучаствовать более трех тысяч россиян.

Кроме того, еще одна китайская компания Shenzhen Kangtai получила разрешение испытывать свою вакцину на людях. Ранее она уже была успешно протестирована на мышах и обезьянах.

Николай Соколов

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