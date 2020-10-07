Минпромторг разработал изменения в Положение о лицензировании производства лекарств

Минпромторг разработал изменения в Положение о лицензировании производства лекарств, которые необходимы для внедрения реестровой модели предоставления госуслуг по лицензированию этого вида деятельности. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств». Изменения необходимы для внедрения реестровой модели предоставления госуслуг по лицензированию производства лекарственных средств. Об это сообщается на портале regulation.gov.ru.

В соответствии с проектом, лицензирующий орган размещает в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведения о ходе принятия им решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, сведения об аннулировании лицензии, а также сведения о дате предоставления лицензии и регистрационном номере лицензии.

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату, размер которой устанавливаются органом, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется бесплатно.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

Елена Сидорова

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