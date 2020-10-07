Российский оригинальный фавипиравир можно теперь заказать через PharmaSpace

Отечественный препарат, направленный на лечение коронавирусной инфекции (COVID-19) от российской фармкомпании «Промомед», доступен для заказа аптекам, которые подключены к маркетплейсу прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace.

«С помощью эффективной цифровизации процесса управления фармпродукцией по каналу доставки до пациента мы все быстрее оптимизируем систему лекарственного обеспечения нашей страны, делаем ее более гибкой, быстрой и прозрачной, – отметил генеральный директор «Промомед» Андрей Младенцев. – В этой концепции «Промомед» оперативно приступает к сотрудничеству с PharmaSpace по ряду самых востребованных препаратов в условиях пандемии COVID-19».

«Уверен, у нас общие цели как с ведущими фармпроизводителями, которые стремятся оптимизировать свои взаимоотношения с максимально возможным количеством контрагентов системы поставок лекарственных препаратов, так и с активным российским фармацевтическим ритейлом, который стремится найти и удержать своего покупателя путем предоставления наиболее выгодных и нужных способов поддержания здоровья и скорейшего излечения самыми современными и эффективными лекарственными препаратами, – прокомментировал генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. – Вся лекарственная экосистема PharmaSpace именно об этом: быстрее, эффективнее, дешевле. Система электронного документа оборота, переход к коротким и гарантированным договорам, верифицированные отчеты онлайн – стали возможны благодаря диджитализации отрасли. Мы вместе с производителями, логистическими операторами и ритейлерами работаем над оптимизацией всего канала поставок от производственной линии или лаборатории в аптечку наших сограждан. Все большие скорости и точность этого процесса показывают растущую эффективность всего канала поставок лекарственных препаратов и компания «Промомед» – яркий тому пример».

Оперативную и бесперебойную поаптечную доставку препарата обеспечит основной логистический партнер маркетплейса ГК «Сантэнс». Сборочные конвейеры компании позволяют обеспечить ежедневную поаптечную доставку в фармрозницу 24 часа в сутки, сообщили в PharmaSpace.

Напомним, 17 сентября Минздрав одобрил применение фавипиравира производства компании «Промомед» в амбулаторных условиях.

«Промомед» – российская фармацевтическая компания, которая занимается продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов в нескольких терапевтических областях: эндокринология, ревматология, неврология, урология, кардиология и гинекология. Лекарства производятся на российских фармацевтических предприятиях, оснащенных в соответствие стандартам GMP.

Источник: ГК «Сантэнс»

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