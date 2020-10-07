ЕЭК продлила до марта 2021 года беспошлинный ввоз некоторых товаров для борьбы с COVID

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить с 1 октября по 31 марта 2021 года тарифную льготу для ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно принятому решению, из перечня исключается ряд товаров, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. Об этом сообщается на портале eurasiancommission.org.

Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах).

При этом на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

Фото: eurasiancommission.org

Елена Сидорова

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