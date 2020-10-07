Суд вынес приговоры участникам хакасского дела о закупках

Суд признал виновными семерых подозреваемых в махинациях при проведении закупок медицинскими организациями Хакасии. Среди осужденных — экс-руководитель администрации главы Хакасии, полковник ФСБ Владимир Бызов и бывший территориальный менеджер компании «Р-Фарм» Александр Гитер. Они проведут в колонии 16 и 14 лет соответственно. Суммарный штраф для всех обвиняемых — 243 млн руб.

Абаканский городской суд вынес приговор участникам хакасского дела о закупках для медицинских организаций Хакасии, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Коррупционная схема хищения средств при организации закупок крупнейшими медучреждениями республики была раскрыта в 2017 году. Кроме Бызова и Гитера, в состав группы входили сотрудники Межведомственного центра организации закупок (Арокин, Казаченко, Пушнов, Мелузова) и руководители фирм-поставщиков (Козарь, Лашков, Рукосуев).

По данным СК России, участники организованной группы в 2015—2016 годах намеревались совершить хищение более 228 млн руб. – это разница между рыночной и отпускной ценами по всем контрактам. Из них 47 млн руб. были похищены. Кроме того, в 2016 году осужденные получили взятки от представителей коммерческих организаций, в интересах которых были организованы аукционы, на общую сумму свыше 55 млн руб.

Участники группы были задержаны 28 декабря 2016 года сотрудниками правоохранительных органов. Трое из них, Петр Козарь, Дмитрий Лашков и Инга Мелузова, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве: им были назначены условные сроки.

Суд счел недоказанной вину обвиняемых в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), поэтому запрошенное обвинением наказание было смягчено. Они были признаны виновными в зависимости от роли каждого в совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Владимиру Бызову назначено 16 лет лишения свободы со штрафом в сумме 85 млн руб., Александру Гитеру – 14 лет лишения свободы и 80 млн руб. штрафа, Игорю Арокину – 9 лет лишения свободы со штрафом в сумме 350 тыс. руб., Евгению Рукосуеву – 9 лет лишения свободы со штрафом 77,5 млн руб. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Секретарю Бызова Екатерине Ковалевой назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Светлане Казаченко – 4 года 9 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб., Сергею Пушнову – 4 года 7 месяцев лишения свободы. Учитывая нахождение Казаченко и Пушнова под стражей, суд постановил считать наказание отбытым, освободив их из-под стражи.

Известно, что адвокат Екатерины Ковалевой Владимир Дворяк намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

Фото: 19rus.info

Ольга Коберник

pharmvestnik