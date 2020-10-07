Bristol приобретет крупного разработчика кардиопрепаратов за 13,1 млрд долл.

Bristol Myers Squibb подписала соглашение о приобретении биофармацевтической организации MyoKardia за 13,1 миллиарда долларов. Bristol выплатит 225 долларов за каждую акцию MyoKardia, что на 61% больше стоимости акции на момент закрытия торгов.

Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb приобретет разработчика кардиопрепаратов MyoKardia за 13,1 миллиарда долларов. Благодаря этой сделке, единогласно одобренной руководством обеих компаний, Bristol Myers получит права на экспериментальный препарат для лечения сердечных заболеваний мавакамтен. Мавакамтен исследуется на предмет лечения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (генетического заболевания, характеризующегося гипертрофией стенки левого и/или изредка правого желудочка).

В мае этого года MyoKardia сообщила, что фаза II исследования препарата подошла к концу, достигнув всех главных и второстепенных целей. В марте препарат показал эффективность в снижении напряжения стенки миокарда и лечении необструктивной гипертрофической кардиомиопатии.

В первой половине 2021 года планируется получение одобрения от Управления по санитарному надзору за контролем пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на использование мавакамтена.

В Bristol Myers Squibb отметили, что приобретение MyoKardia предоставит также доступ и к другим препаратам, включая даницамтив, ранее известный как MYK-491 и MYK-224, который находится на стадии клинических исследований и предназначен для лечения дилатационной кардиомиопатии (характеризуется увеличением размера левого желудочка сердца, считается основной причиной развития сердечной недостаточности).

Покупка MyoKardia еще больше укрепит позиции Bristol в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Компания также является разработчиком перорального антикоагулянта «Эликвис» (апиксабан) от тромбоза.

Тем не менее приобретение MyoKardia увеличит долг Bristol, который составил 46,7 миллиарда долларов с момента покупки компании Celgene.

Ранее «ФВ» писал, что препарат Bristol «Опдиво» (ниволумаб) продемонстрировал свою эффективность на пациентах с раком пищевода в ходе исследований.

Владимир Заболотских

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