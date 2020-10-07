Ростовский Росздравнадзор заблокировал пять незаконно торгующих лекарствами сайтов

Ростовский Росздравнадзор за два дня заблокировал пять сайтов, торговавших лекарствами, популярными среди наркоманов. В одном случае площадка позиционировала себя как магазин спортивного питания, в другом — у онлайн-аптеки не было фармацевтической лицензии. Территориальный орган призывает жителей сообщать ему о таких онлайн-сервисах любыми доступными средствами.

Пять сайтов, торговавших лекарствами, которые популярны среди аптечных наркоманов, были заблокированы в течение двух дней по решению территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области. Работа по выявлению незаконных точек продаж в мировой информационной сети и их блокировка будут продолжены. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые полномочия по принятию решения, которое является основанием для включения сайтов, незаконно торгующих лекарствами через интернет, в Единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации, у регулятора появились 18 сентября этого года.

В сентябре центральный аппарат отчитался о применении новой санкции к более чем 40 организациям.

Екатерина Погонцева

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