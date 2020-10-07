Sanofi учредила в России новую оптовую компанию

Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «Опелла Хелскеа» зарегистрировано на территории Москвы. Основным видом деятельности компании будет торговля оптовая фармацевтической продукцией, дополнительным – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.
«Санофи Россия» напрямую поставляет госзаказчикам алглюкозидазу альфа (ТН Майозайм) для терапии болезни Помпе. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания заключила контракты с госучреждениями на 489,3 млн рублей, за прошедший период 2020 года – на 434,2 млн рублей.
Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. Компания насчитывает свыше 100 подразделений, где работают более 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2019 год составила 36,1 млрд евро, чистая прибыль – 2,8 млрд евро.
В конце июня 2020 года стало известно, что компания Sanofi намерена сократить до 1 680 рабочих мест в Европе из общей численности занятых по всему миру. Таким образом фармкомпания хочет снизить расходы. Большей частью это коснется сотрудников, занятых в производстве. Процесс сокращения будет длиться около трех лет.
Sanofi в августе 2020 года также объявила о покупке акций биотехнологической компании Principia Biopharma по цене $100 за штуку. Стоимость сделки может достигнуть $3,68 млрд. Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, которая должна быть завершена в IV квартале 2020 года.
Минздрав 24 августа выдал Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат Фризиум (клобазам). При этом в компании уточнили, что поставки препарата в Россию ожидаются не раньше 2021 года. Представитель Sanofi объяснил это техническими проблемами: необходимо уточнить объемы и условия поставки.
Фото: reuters.com