Sanofi учредила в России новую оптовую компанию

Российское подразделение фармацевтической компании Sanofi – АО «Санофи Россия» – 5 октября учредило в стране новую оптовую компанию ООО «Опелла Хелскеа». Генеральным директором новой компании стала бывший генеральный менеджер Sanofi Евразия Ирина Романова. Российское подразделение фармацевтической компании Sanofi – АО «Санофи Россия» – 5 октября учредило в стране новую оптовую компанию ООО «Опелла Хелскеа». Генеральным директором новой компании стала бывший генеральный менеджер Sanofi Евразия Ирина Романова.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «Опелла Хелскеа» зарегистрировано на территории Москвы. Основным видом деятельности компании будет торговля оптовая фармацевтической продукцией, дополнительным – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.

«Санофи Россия» напрямую поставляет госзаказчикам алглюкозидазу альфа (ТН Майозайм) для терапии болезни Помпе. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания заключила контракты с госучреждениями на 489,3 млн рублей, за прошедший период 2020 года – на 434,2 млн рублей.

Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. Компания насчитывает свыше 100 подразделений, где работают более 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2019 год составила 36,1 млрд евро, чистая прибыль – 2,8 млрд евро.

В конце июня 2020 года стало известно, что компания Sanofi намерена сократить до 1 680 рабочих мест в Европе из общей численности занятых по всему миру. Таким образом фармкомпания хочет снизить расходы. Большей частью это коснется сотрудников, занятых в производстве. Процесс сокращения будет длиться около трех лет.

Sanofi в августе 2020 года также объявила о покупке акций биотехнологической компании Principia Biopharma по цене $100 за штуку. Стоимость сделки может достигнуть $3,68 млрд. Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, которая должна быть завершена в IV квартале 2020 года.

Минздрав 24 августа выдал Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат Фризиум (клобазам). При этом в компании уточнили, что поставки препарата в Россию ожидаются не раньше 2021 года. Представитель Sanofi объяснил это техническими проблемами: необходимо уточнить объемы и условия поставки.