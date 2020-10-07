Москва объявит конкурс на третий офсетный контракт по лекарствам на 1,1 млрд рублей

Информации о конкурсе пока нет в единой системе в сфере госзакупок.
Инвестору предстоит за 2-3 года локализовать производство 20 препаратов по девяти МНН.
Это будет третий офсетный контракт Москвы по лекарствам. Первые два заключены с «Биокадом» на 14 млрд рублей и «Р-Опра» на 18,4 млрд рублей. «Биокад» уже построил первую очередь своего завода в Зеленограде.
Еще два офсетных контракта правительство Москвы заключило в других сферах бизнеса.
Кроме Москвы, подобную схему государственно-частного взаимодействия реализовала Московская область. В 2019 году регион заключил контракт с «ПСК Фарма» на 1,7 млрд рублей. Позже выяснилось, что «ПСК Фарма» обязали наладить в Подмосковье выпуск тофацитиниба, находящегося под патентной защитой у Pfizer. Американская компания подала к «ПСК Фарма» иск в Арбитражный суд Москвы, пытаясь обязать исполнителя контракта не вводить дженерик в оборот до истечения патента на оригинальный препарат в 2025 году.
Фото: investmoscow.ru