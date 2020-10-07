Москва объявит конкурс на третий офсетный контракт по лекарствам на 1,1 млрд рублей

Правительство Москвы проведет конкурс на заключение контракта на поставку в течение восьми лет антидепрессантов, нейролептиков, противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов на общую сумму 1,1 млрд рублей. Взамен инвестор должен будет освоить производство этих лекарств на территории Москвы. Правительство Москвы проведет конкурс на заключение контракта на поставку в течение восьми лет антидепрессантов, нейролептиков, противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов на общую сумму 1,1 млрд рублей. Взамен инвестор должен будет освоить производство этих лекарств на территории Москвы.

Информации о конкурсе пока нет в единой системе в сфере госзакупок.

Инвестору предстоит за 2-3 года локализовать производство 20 препаратов по девяти МНН.

Это будет третий офсетный контракт Москвы по лекарствам. Первые два заключены с «Биокадом» на 14 млрд рублей и «Р-Опра» на 18,4 млрд рублей. «Биокад» уже построил первую очередь своего завода в Зеленограде.

Еще два офсетных контракта правительство Москвы заключило в других сферах бизнеса.

Кроме Москвы, подобную схему государственно-частного взаимодействия реализовала Московская область. В 2019 году регион заключил контракт с «ПСК Фарма» на 1,7 млрд рублей. Позже выяснилось, что «ПСК Фарма» обязали наладить в Подмосковье выпуск тофацитиниба, находящегося под патентной защитой у Pfizer. Американская компания подала к «ПСК Фарма» иск в Арбитражный суд Москвы, пытаясь обязать исполнителя контракта не вводить дженерик в оборот до истечения патента на оригинальный препарат в 2025 году.