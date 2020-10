ГК «ХимРар» обнаружила высокоэффективный профилактический препарат против SARS-CoV-2

Группа компаний «ХимРар» с марта 2020 года запустила и успешно реализует со своими партнерами скрининговую программу по поиску эффективных решений для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. В рамках этой программы впервые в мире был обнаружен первый безопасный и высокоэффективный профилактический препарат «Апротинин» против SARS-CoV-2 (COVID-19).

Апротинин – известный ингибитор трансмембранной протеазы TMPRSS2 — препятствует проникновению вируса в клетки-мишени в организме человека. Эффективность препарата подтверждена в доклиническом и клиническом исследовании.

В клиническое наблюдение было включено 32 медицинских работника COVID-госпиталя Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) из врачебного и среднего медицинского персонала, постоянно работавших в «красной зоне» в течение трех месяцев наблюдения. Разработанная схема профилактики оказалась эффективной, позволила предотвратить заболевание COVID-19 у всех сотрудников. При этом профиль безопасности данного препарата уже давно хорошо изучен.

Стоит отметить, что профилактика наряду с вакцинацией была и остается важнейшим способом предотвращения инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня в мире нет ни одного эффективного профилактического лекарственного препарата, способного защитить людей от коронавируса.

Результаты исследования Апротинина вызвали большой интерес у экспертного сообщества. Более подробно с ними можно ознакомиться в публикации «Aprotinin — a New Drug Candidate for The Prevention of SARS-CoV-2 (COVID-19)».

В ходе антикоронавирусной программы ГК «ХимРар» продолжает изучать целый ряд лекарственных кандидатов, находящихся, в том числе, в последних фазах клинических испытаний, на предмет их эффективности для лечения и профилактики коронавируса.

gmpnews