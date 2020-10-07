«Арепливир» включен в московскую программу бесплатного лекобеспечения больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. По словам столичного градоначальника, теперь москвичи, проходящие лечение от коронавируса амбулаторно, смогут бесплатно получать новые противовирусные препараты, в том числе «Арепливир» производства Группы компаний ПРОМОМЕД.

Клинические испытания Арепливира начались в июне 2020 года и проходили под руководством действительных членов Российской Академии наук в 5 медучреждениях России. В исследованиях приняло участие 210 пациентов. В начале июля Арепливир стали применять в стационарах, а с 21 сентября препарат начал продаваться в аптеках.

В своем сообщении мэр отметил, что применение новых схем лекарственной терапии, а также дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты смогут гораздо легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни. Одновременно с этим для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов.

Также амбулаторные пациенты с диагностированной пневмонией по решению врача будут бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом, что является важным индикатором при оценке состояния пациента с COVID-19.

gmpnews