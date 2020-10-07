Pfizer, BioNTech и Regeneron обвиняют в нарушении патентов на лекарства от COVID-19

Компания Allele Biotechnology and Pharmaceuticals обвинила Pfizer, BioNTech и Regeneron в нарушении патентов при разработке вакцины от коронавируса. По словам истцов, ответчики незаконно использовали изобретение компании.

В понедельник шестого октября компания Allele подала два иска против трех производителей лекарств. Allele утверждает, что вакцина BNT162 от Pfizer и BioNTech и препарат REGN—COV2 от Regeneron были разработаны с использованием принадлежащего компании флуоресцентного белка mNeonGreen.

Allele заявляет, что не давала разрешение на применение белка и требует компенсации за нарушение. В заявлении компании, однако, не указана сумма, которую она хотела бы получить.

В ответном заявлении Regeneron утверждает, что не согласна с обвинениями Allele и «будет решительно защищать свои позиции в этом деле». Pfizer пока не прокомментировала ситуацию.

Вацина BNT162b2 от Pfizer и BioNTech, которая представляет собой образец мРНК, в июле вошла в третью фазу испытаний. Компании уже заявили, что начали подачу заявок в Европейское агентство лекарственных средств.

В свою очередь Regeneron несколько дней назад обнародовала данные о состоянии первых 275 пациентов в фазах 1/2/3 исследования REGN—COV2. Препарат, который объединяет два типа антител против вируса, продемонстрировал способность бороться с вирусом и улучшить симптомы заболевания у пациентов, которым не нужна госпитализация.

Allele утверждает, что препарат Regeneron был разработан с помощью mNeonGreen. Компания указывая на несколько научных статей, опубликованных в журнале Science в соавторстве с сотрудниками Regeneron. В них описывается, как антитела против спайкового белка SARS—CoV-2 тестировались с флуоресцентным белком.

В ходе медицинских исследований флуоресцентные белки вводятся в живые клетки, чтобы ученые могли визуализировать молекулярные изменения и определить реакцию клеток на лечение. По словам Allele, белок mNeonGreen — один из самых ярких и стабильных мономерных флуоресцентных белков, который позволяет быстро обнаруживать изменения в клетках.

Согласно заявлению Allele, компания «несколько раз пыталась обсудить получение Regeneron лицензии на этот патент», но не получила ответа. Разработка и тестирование вакцины от Pfizer и BioNTech также стали возможными «только благодаря использованию mNeonGreen», но обе компании так и не обратились за лицензией.

Ранее Regeneron заявила об эффективности своего препарата против коронавируса.

Николай Соколов

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