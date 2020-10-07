Roche покупает портфель препаратов для борьбы с муковисцидозом

Компания Roche выкупила у британской Enterprise Therapeutics портфель потенциаторов TMEM16A за 96 миллионов долларов. Они позволят лечить всех больных муковисцидозом, независимо от их вариации гена CFTR, а также вероятно помогут в борьбе с другими легочными заболеваниями.

Технология, которую Roche приобрела у Enterprise, предполагает воздействие на TMEM16A, альтернативный анионный канал в эпителиальных клетках дыхательных путей. Под влиянием препаратов он увеличивает ток жидкости в дыхательные пути, разжижая слизь и увеличивая их просвет. Таким образом восстанавливаются функции легких и снижается частота возникновения инфекций.

Важно отметить, что на TMEM16A можно воздействовать независимо от того, какой именно мутации подвергся ген CFTR. Дефекты в этом гене вызывают муковисцидоз, однако к разным мутациям требуются разные подходы при лечении. Это усложняет подбор терапии в каждом конкретном случае.

Руководитель отдела партнерских отношений с фармацевтическими компаниями Roche Джеймс Сабри считает, что таким образом можно будет лечить и другие заболевания легких.

Недавно стартовало первое исследование препарата на людях, он получил название ETD002.

«Потенцирование TMEM16A может значительно повысить качество жизни людей, живущих с муковисцидозом, для многих из них существующие методы лечения неэффективны», — заявил генеральный директор Enterprise Джон Форд.

Сейчас на рыке препаратов от муковисцидоза доминирует компания Vertex. Ее препараты, в особенности последнюю новинку Trikafta, используют 90% пациентов с этой болезнью. Однако Trikafta использует другой способ лечения, о котором ранее рассказывал «ФМ».

Николай Соколов

pharmvestnik