Moderna столкнулась с трудностями в ходе испытания вакцины от COVID-19

Moderna была вынуждена замедлить испытания вакцины от COVID-19 вследствие отсутствия достаточного количества представителей расовых меньшинств среди участников исследований. Данные исследований о пробах вакцины на цветном населении будут представлены в следующем году. Несмотря на это, компания по-прежнему преисполнена решимости получить разрешение на экстренное использование своей вакцины.

Фармацевтическая компания Moderna не смогла привлечь к участию в испытании вакцины от COVID-19 достаточное количество представителей афроамериканского и латиноамериканского происхождения, а также коренных народов США для определения эффективности действия вакцины среди данных групп населения. Вследствие этого, организации пришлось замедлить ход проведения последней фазы испытаний и поручить своим исследовательским центрам сосредоточиться на расширении участия добровольцев из числа меньшинств.

Исследователи из компании Moderna заявили, что 30 000 человек, согласных участвовать в испытаниях, были найдены в короткие сроки, но большинство из них европеоиды.

При этом случаев заражения COVID-19 среди темнокожего населения Соединенных Штатов в три раза больше, чем среди белых американцев. Кроме того, афроамериканцы в два раза чаще погибают от коронавируса. Как отметил глава исследовательского центра компании, привлечение к испытаниям меньшинств всегда было и остается невероятно сложной задачей.

По состоянию на 17 сентября состав добровольцев на 7% состоит из афроамериканцев. Для лучшего отражения реальной картины, этот показатель должен составлять 13%, поскольку примерно такой же процент темнокожих проживает в США.

Более активное участие меньшинств в испытаниях может помочь устранить их недоверие к медицине, вызванное непредставленностью цветного населения в фармацевтических исследованиях, совершением негуманных экспериментов над ними десятки лет назад, неравным доступом к услугам здравоохранения. Согласно опросу Pew Research Center, опубликованному в сентябре, лишь 32% взрослых афроамериканцев согласны получить вакцину от COVID-19, по сравнению с 52% белых американцев.

Глава компании подчеркнул, что проверка вакцины на представителях расовых меньшинств не станет помехой для получения разрешения на экстренное использование вакцины в Соединенных Штатах при условии, что результаты продемонстрируют ее безопасность и эффективность.

Компания заявила, что предоставит полные данные об испытаниях вакцины на расово разнообразной группе участников в следующем году.

Ранее «ФВ» писал, что вакцина Moderna, входящей в число компаний, продвинувшихся дальше всех в разработке вакцины от коронавируса, прошла первые испытания на пожилых добровольцах. В начальной фазе препарат показал переносимость и способность вызывать иммунный ответ.

Владимир Заболотских

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