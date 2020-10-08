Нарушение правил маркировки лекарств может повлечь штрафы

С момента вступления в силу обязательных требований по маркировке и мониторингу движения лекарственных препаратов прошло 3 месяца, но многие фармацевтические компании все еще находятся в ситуации выбора Track&Trace решения для обеспечения формирования и отправки отчетности в ИС МДЛП, дальнейшей поддержке и решении возникающих инцидентов.

Избежать штрафных санкций из-за несвоевременной или некорректной передачи данных в ФГИС МДЛП помогает правильный выбор компании сопровождения и репортинга в СМДЛП, у которой есть соответствующее гибкое решение.

Эксперты компании PharmaTrace создали многофункциональную облачную платформу Check, Track&Trace (CTT). Ее внедрение призвано облегчить взаимодействие с государственной системой маркировки товаров («Честный Знак»). Совместимость решения была подтверждена экспертами оператора ЦРПТ еще в 2019-м году и протестирована в масштабных полевых условиях, начиная с 1-го июля 2020 года.

«СTT — своего рода страховочное «промежуточное звено эволюции», которое отслеживает, идентифицирует и исправляет ошибки в последовательности сигналов о продвижении маркированных лекарств, передаваемых в СМДЛП, — поясняют в PharmaTrace. — СTT не блокирует их продвижение и не отправляет в арбитраж, при получении смешанных сигналов, а автоматически выстраивает в правильную последовательность сигналы и отправляет их «Большому брату» в валидном виде».

Большое количество предварительных проверок при обработке процессов в «облаке» Check, Track & Trace обеспечивает минимальный уровень отказов со стороны ФГИС МДЛП, заключают в компании-разработчике. С использованием решения CTT от компании PharmaTrace удается избежать отказов от приемки поставок по причине несоответствия или несвоевременной регистрации сведений в Национальной системе маркировки.

«Мало кто сомневается, что система маркировки лекарственных препаратов — это благо, — подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. — Но, в то же время много, кто уверен, что внедрение системы мониторирования в нашей социально ответственной отрасли не должно приводить к усложнению, замедлению и удорожанию лекарственного обеспечения страны. Команда PharmaTrace уже несколько лет успешно работает над тем, чтобы все проблемы фармпроизводителей, логистов, дистрибьюторов, аптечной розницы и ЛПУ были бы разрешены эффективно и оперативно».

Первые месяцы внедрения СМДЛП показывают, что умение наносить маркировку недостаточно для того, чтобы лекарства попали пациентам, добавил он. Если ряд компаний своевременно подошли к решению этих вопросов, то «многие еще делают это сейчас на лету».

В PharmaTrace считают, что модель SaaS-сервиса (Software asa Service), которая используется в компании, «наиболее универсальна и именно она имеет возможности решить глобальные задачи, особенно, если речь идет о большом объеме данных по продвижению маркированных лекарственных препаратов, за счет гибкости, а главное масштабируемости решения СТТ».

Большинство компаний не располагает свободным персоналом, необходимым для успешного использования локального или самодельного фиксированного решения. В данном направлении, именно SaaS-модель – «своеобразная подписка, которая минимизирует затраты, связанные с собственными IT и управленческими ресурсами», поскольку компания и команда экспертов PharmaTrace как провайдер несет ответственность за большинство вопросов, связанных с эксплуатацией системы: обновление, резервное копирование и восстановление, обеспечение безопасности данных и т.д.

Как отметила руководитель службы качества PharmaTrace Юлия Быстрицкая, валидация информационных систем — основное требование GxP, предъявляемое к поставщику IT-решения для фармацевтического рынка. «В PharmaTrace выделено подразделение, отвечающее за внедрение и поддержание системы менеджмента качества, а также проведение валидации решений компании, — рассказала она. — Сотрудники обладают экспертизой в области GxP требований и валидации и сопровождают заказчика в процессе подключения к решению Check, Track& Trace и дальнейшей операционной деятельности».

«Команда PharmaTrace постоянно развивает и расширяет свои сервисные возможности и мощности, — заявил коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. — Мы создаем открытую логистическую платформу «20.25», которая обеспечит возможность взаимодействия участников по всей цепочке поставок. Интеграционная платформа позволит производителям лекарственных препаратов обеспечить полностью автоматизированное информационное взаимодействие с партнерами, включая интеграцию с логистическим провайдером и сервисными провайдерами, услуг по хранению и перевозке продукции».

Источник: PharmaTrace

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