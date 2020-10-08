J&J выплатит свыше 100 млн долларов по искам о вызывающем рак тальке

Общее число исков против Johnson & Johnson с обвинениями в том, что ее тальк вызывает рак, достигло 20 000. Компания собирается урегулировать более 1000 из них на сумму около 100 млн долларов.

Johnson & Johnson готова подписать соглашения с юридическими фирмами, представляющими более 1000 клиентов. Ранее они подали иски к производителю талька из-за того, что продукт оказался способен провоцировать онкологические заболевания. Чтобы добиться урегулирования, компания использовала передышку в судебных разбирательствах, вызванную пандемией.

«В определенных обстоятельствах мы выбираем урегулирование судебных исков, которое осуществляется без признания ответственности и никоим образом не меняет нашу позицию в отношении безопасности наших продуктов», — заявил изданию Bloomberg представитель J&J. Компания утверждает, что ее тальк «безопасен, не содержит асбеста и не вызывает рак».

Такие шаги предпринимаются в связи с тем, что количество дел против J&J выросло до более чем 20 000 на момент последней ежеквартальной подачи компанией ценных бумаг. Ранее в этом году компания убрала с рынка порошки талька и выпустила порошки на основе кукурузного крахмала.

По мнению профессора Ричмондского университета Карла Тобиаса, J&J обычно отказывается идти на соглашения по урегулированию, поэтому новая группа сделок сигнализирует скорее об отчаяния, а не о новой стратегии. Обычно во время процессов по тальку компания предпочитает заключать разовые сделки.

По оценкам Bloomberg Intelligence, урегулирование всех оставшихся исков о тальке обойдется J&J примерно в 10 миллиардов долларов.

В ходе судебных дел по тальку многочисленные присяжные выносили решения против компании, J&J обязалась подать апелляцию по каждому делу. В 2018 году жюри обязало компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов, но после апелляции J&J удалось уменьшить эту сумму до 2,1 миллиарда.

Ранее Johnson & Johnson представила результаты испытаний вакцины от COVID-19 однократного введения.

Николай Соколов

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