Путин заявил о готовности поставлять вакцину от коронавируса на Украину

Несмотря на кризисные отношения, которые сложились между двумя странами, есть возможность поставки российской вакцины от коронавируса на Украину. Для этого официальные власти Украины должны сформулировать свои потребности, заявил Владимир Путин.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 6 октября на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность поставок в будущем российской вакцины от коронавируса на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует. Во все регионы Российской Федерации эта вакцина уже поступила, во все субъекты Российской Федерации», – ответил российский лидер.

По его словам, к сожалению, это еще не массовое производство.

«Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной», – уточнил Путин.

По его словам, надо со специалистом заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины сформулировали свои потребности.

«Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности», – подчеркнул российский президент.

Медведчук рассказал, что он и члены его семьи в августе во время отдыха в Крыму привились российской вакциной, никаких побочных эффектов не ощутили. Исследования показали образование антител в достаточном количестве.

Елена Сидорова

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