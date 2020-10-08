Опрос показал положительное отношение россиян к маркировке лекарств

Исследовательский центр компании Deloitte в СНГ представил результаты ежегодного исследования «Потребительский сектор в России — 2020». В нем представлены итоги опроса об отношении россиян к введению обязательной маркировки товаров. Обязательная маркировка лекарств пользуется наибольшей поддержкой жителей страны.

75% респондентов опроса наиболее положительно россияне относятся к маркировке лекарств. Среди тройки других товаров — молочная продукция (71%) и парфюмерия (69%).

В среднем по всем категориям товаров 63% респондентов относятся положительно к введению обязательной маркировки. Примерно треть жителей России сообщили о своем нейтральном отношении, а небольшая часть указала на негативное отношение к введению маркировки. 61% респондентов сочли необходимой маркировку косметики, 60% — детских товаров и игрушек, 59% — продуктов питания, 56% — бытовой техники, 53% — бытовой химии.

Согласно опросу, за последние полгода 38% респондентов сталкивались с некачественным (бракованным, испорченным) товаром, при этом 5% опрошенных сталкивались с некачественными лекарствами, а 6% — с контрафактными. 84% россиян считают, что после введения обязательной маркировки сократится объем некачественной и/или контрафактной продукции.

Цифровая маркировка лекарственных препаратов стала обязательной с 1 июля 2020 года. Данные о передаче права собственности на товар фиксируются в ГИС МДЛП.

Источник: ЦРПТ

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