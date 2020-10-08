Росздравнадзор утвердил регламент по госнадзору в сфере обращения лекарств

Административный регламент Росздравнадзора по осуществлению федерального госнадзора в сфере обращения лекарств устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями ведомства и его территориальными органами при проведении этой работы. В документе расписаны сроки и последовательность процедур при осуществлении госнадзора.

Минюст России 5 октября зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 6720 от 28.07.2020 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств». Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росздравнадзора и его территориальными органами при исполнении государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с документом, Росздравнадзор организует и проводит проверки по соблюдению субъектами обращения лекарственных средств требований к доклиническим и клиническим исследованиям лекарств, их хранению, перевозке, отпуску, реализации, применению и уничтожению; проверяет соответствие лекарств требованиям фармакопейной статьи; контролирует соблюдение аптечными организациями требований к розничной продаже лекарств дистанционным способом.

Ведомство проводит контрольные закупки лекарств, в результате которых проверяется соблюдение субъектами обращения лекарств правил их отпуска и правил запрета на реализацию недоброкачественных и контрафактных лекарств.

Елена Сидорова

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