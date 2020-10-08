ФАС установит предельную цену на лекарства от COVID-19

ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран. Цена на вакцину не будет превышать 1 тысячу рублей за дозу и впоследствии будет снижаться, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Согласно утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена на лекарства от коронавируса из всех референтных стран, которые выявит ФАС России, пишет ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

«Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоить 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим», – цитирует ТАСС Артемьева.

По его словам, стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. руб. за одну дозу, далее цена будет снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран после регистрации там вакцин.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим фактором для нас», — добавил он.

Как писал 18 сентября «ФВ», два российских производителя препарата от COVID-19 с МНН «фавипиравир» определились со стоимостью лекарства в аптеках. Цена препарата «Промомеда» «Арепливир» составит 12 320 рублей, стоимость «Коронавира» от «Р-Фарм» – 11 550 руб.

Фото: fas.gov.ru

Елена Сидорова

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