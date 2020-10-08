Путин одобрил инициативу по регулированию аптечных сетей

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал президенту Владимиру Путину о планах принять в осеннюю сессию в Госдуме законопроект о регулировании аптечных сетей. По словам Неверова, оперативное принятие документа необходимо в связи с пандемией. Путин согласился, что нужно внести изменения в нормативную базу. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал президенту Владимиру Путину о планах принять в осеннюю сессию в Госдуме законопроект о регулировании аптечных сетей. По словам Неверова, оперативное принятие документа необходимо в связи с пандемией. Путин согласился, что нужно внести изменения в нормативную базу.

Принятие законопроекта «позволит не допустить монополизации и соответственно позитивно скажется на ценах», отметил Неверов.

«Собственно, что такое аптечная сеть? Это торговая сеть, но с особыми видами товаров. Конечно, это чрезвычайно важно для людей, для наших граждан и нуждается в постоянном контроле за тем, как организована эта работа. Вместе с антимонопольной службой нужно внимательно за этим на практике наблюдать, но и внести соответствующие изменения в нормативную базу», – отозвался Владимир Путин.

Монополизация аптечного рынка приводит к тому, что 50% всего лекарственного товарооборота сконцентрировано в 20 аптечных сетях, указал Неверов. По данным Vademecum, по итогам 2019 года ТОП20 аптечных сетей заняли 49,2% розничного рынка.

Сети продают полочное пространство фармпроизводителям по завышенным расценкам, что закладывается в цену для покупателей, продолжает Сергей Неверов. Законопроект, в частности, призван обязать аптеки информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежным медикаментам. Также депутат указал на необходимость разрешить передвижные аптечные пункты и создать единый реестр фармацевтических работников.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2020 года и пока не рассматривался. Из не упомянутых Неверовым нововведений – ограничение доли рынка аптечных сетей в регионах: организации с выручкой более 400 млн рублей не могут занимать больше 20% рынка в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах. Кроме того, планируется ограничить бонусы от производителей на уровне 5%. Производителям запрещается платить сетям и дистрибьюторам за право поставок лекарств в аптеки или за изменение ассортимента. Отсрочка оплаты дистрибьюторам ограничивается 90 днями.

В марте Владимир Путин подписал указ, разрешающий правительству устанавливать предельные отпускные цены на медизделия и некоторые лекарства из перечня ЖНВЛП в условиях ЧС, угрозы распространения эпидемии или если цены выросли за месяц более чем на 30%.