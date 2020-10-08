НИЦ им. Гамалеи протестирует вакцину Спутник V на 150 добровольцах старше 60 лет

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в ближайшее время планирует протестировать вакцину Спутник V (Гам-Ковид-Вак) от коронавирусной инфекции на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет. Обязательное страхование жизни и здоровья пациентов, участвующих в проведении клинических исследований (КИ), оценивают в 195 тысяч рублей. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в ближайшее время планирует протестировать вакцину Спутник V (Гам-Ковид-Вак) от коронавирусной инфекции на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет. Обязательное страхование жизни и здоровья пациентов, участвующих в проведении клинических исследований (КИ), оценивают в 195 тысяч рублей.

В карточке госзакупки указано, что исследование в возрастной группе будет проводиться на безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины. Договор был заключен 30 сентября, однако данные об исполнителе отсутствуют. Уточняется, что 2 октября договор был переведен в статус «исполнение».

Согласно постановлению Правительства РФ №714 от 13 сентября 2010 года «Об утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата», в случае смерти пациента размер страховой выплаты его семье и другим «выгодоприобретателям» составит 2 млн рублей. При ухудшении здоровья пациента, которое приведет к инвалидности, ему выплатят от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Если ухудшение не повлечет инвалидность, то сумма выплат составит не более чем 300 тысяч рублей.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург 2 сентября 2020 года сообщал, что от 10 до 15 сотрудников в возрасте 60–80 лет сделали прививку Гам-Ковид-Вак от коронавирусной инфекции, в том числе и сам глава центра, которому 68 лет. Тогда он отмечал, что для вакцинирования людей старше 60 лет необходимы дополнительные исследования.

Разрешение на проведение II-IV фазы клинических исследований вакцины Гам-Ковид-Вак против COVID-19 НИЦ им.

Гамалеи получил 25 августа. В ходе пострегистрационных испытаний планировалось вакцинировать 40 тысяч добровольцев.

Ключевые события по разработке вакцин от коронавирусной инфекции – в обновляющейся трансляции Vademecum.