«Самсон-Мед» продолжает реализацию инвестпроекта по созданию фармацевтического завода

Правительством Санкт-Петербурга одобрено предоставление земельного участка для завершения строительства завода фармацевтической компании «Самсон-Мед» в Пушкине.

Срок создания объекта и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях – до 36 месяцев. Общий объем инвестиций составит более 7 млрд рублей, проект позволит создать не менее 500 постоянных рабочих мест.

«Самсон-Мед» является одной из старейших фармацевтических компаний на территории РФ. С 2016 года инвестиционный проект строительства завода в Пушкинском районе признан стратегическим, в 2020 году компания включена в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга.

Строительство фармацевтического завода обеспечит расширение производственных мощностей и создание высокотехнологичного производства современных и инновационных лекарственных российских препаратов в соответствии с высокими международными технологическими требованиями. На новой площадке «Самсон-Мед» будут выпускаться готовые лекарственные формы препаратов и активные фармацевтические субстанции.

gmpnews