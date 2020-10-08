AstraZeneca назвала возможную дату окончания пандемии COVID-19

Компания AstraZeneca назвала возможные сроки окончания пандемии коронавируса. По прогнозу компании, это может случиться уже летом 2021 года.

AstraZeneca, которая пообещала не получать прибыль от своей вакцины COVID-19 «во время пандемии», имеет право объявить о ее прекращении уже в июле 2021 года. Об этом говорится в публикации Financial Times.

Согласно меморандуму о взаимопонимании между AstraZeneca и бразильским институтом, «период пандемии», во время которого компания обещала не получать прибыль от своей вакцины, заканчивается первого июля 2021 года. Однако он может быть продлен, если «AstraZeneca, действуя добросовестно, сочтет, что пандемия SARS-COV-2 еще не закончена», говорится в документе.

В меморандуме о взаимопонимании излагаются условия сделки, подписанной в июле между AstraZeneca и бразильским научно-исследовательским институтом Fiocruz. Она предполагает производство как минимум 100 миллионов доз вакцины на сумму более 300 миллионов долларов.

«С самого начала подход AstraZeneca заключался в том, чтобы рассматривать разработку вакцины как реакцию на глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, а не как коммерческую возможность», — заявил представитель компании.

Он также добавил, что AstraZeneca продолжит действовать в той же парадигме и будет советоваться с экспертами, в том числе из международных организаций, чтобы понять срок окончания эпидемии.

В Оксфордском университете, который вместе с AstraZeneca участвует в разработке вакцины, также заявили, что придерживаются принципа «обеспечения справедливого и равноправного доступа к вакцине во время пандемии, в случае если она покажет свою эффективность в глобальных клинических испытаниях III фазы».

Ранее стало известно, что вакцины от AstraZeneca и BioNTech проходят экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Николай Соколов

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