ФАС обвинила компанию «Байер» в нарушении закона о рекламе

В телевизионной рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте» фармпроизводитель «Байер» гарантировал положительное действие препарата и его эффективность. Компании грозит штраф от 200 до 500 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе».

Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства АО «Байер» нарушившей требования закона «О рекламе». Спорный видеоролик распространялся на телеканале «ТВЦ» в августе 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реклама сообщала о том, что крем «Терафлекс» способен не только уменьшать боль, но и укреплять сами колени.

Эффект от действия крема иллюстрируется анатомическим показом воспаленного коленного сустава с поврежденной хрящевой тканью. В результате действия крема воспаление сустава пропало, хрящевая ткань восстановилась, повреждения практически полностью исчезли.

«Визуальный ряд рекламы демонстрирует зрителю эффект и гарантированное наступление конечного результата от применения препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте». Такая подача противоречит законодательству о рекламе, поскольку реклама лекарственных препаратов не должна давать гарантий о положительном эффекте от их применения», – отметила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

АО «Байер» как рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения.

По факту нарушения антимонопольная служба возбудила дело об административном нарушении. Рекламодателю грозит штраф от 200 до 500 тыс. руб.

Компания на запрос «ФВ» отказалась комментировать решение ФАС.

Елена Сидорова

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