Компания «Сотекс» запустила проект против «пандемии страха»

Одним из последствий пандемии COVID-19 стало резкое увеличение числа тревожно-депрессивных расстройств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал этот всплеск заболеваемости «пандемией страха». По данным исследований*, у каждого шестого переболевшего COVID-19 наблюдаются признаки депрессии, у каждого третьего — посттравматического стрессового расстройства. За этой неутешительной статистикой стоят такие факторы, как вынужденная изоляция, потеря работы, страх заразиться самому или заразить близких.

Рост числа обращений с жалобами на психические расстройства, связанные с продолжительным стрессом, заставляет врачей первичного звена здравоохранения искать дополнительную информацию об этих заболеваниях и современных подходах к их лечению.

Отвечая на этот запрос профессионального сообщества, фармацевтическая компания «Сотекс», производитель препаратов первой линии для терапии депрессии и тревожных расстройств (флувоксамин), запустила образовательный проект «Ментальное здоровье», предназначенный для поликлинических врачей: неврологов, терапевтов, врачей общей практики и других специалистов.

Проект осуществляется при поддержке Российской ассоциации геронтологов и гериатров, Российского геронтологического научного центра и РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

Лекции специалистов в области психиатрии и психотерапии еженедельно транслируются на сайте Medpoint1.ru (официальный учебный портал сообщества геронтологов и гериатров России), слушатели лекций получают баллы системы непрерывного медицинского образования (НМО).

В рамках октябрьского цикла лекций:

психиатр, психотерапевт к.м.н. Игорь Дороженок расскажет о соматоформных расстройствах в гериатрической практике (7.10.2020), нозогенных расстройствах, спровоцированных COVID-19 (14.10.2020);

расскажет о соматоформных расстройствах в гериатрической практике (7.10.2020), нозогенных расстройствах, спровоцированных COVID-19 (14.10.2020); терапевт и психотерапевт д.м.н. Екатерина Плотникова прочтет лекцию о депрессиях на фоне соматического неблагополучия (13.10.2020);

прочтет лекцию о депрессиях на фоне соматического неблагополучия (13.10.2020); психиатр д.м.н. Галина Мазо расскажет об аффективных расстройствах у женщин (20.10.2020);

расскажет об аффективных расстройствах у женщин (20.10.2020); невролог к.м.н. Ольга Котова — о термоневрозе (17.10) и фибромиалгии (26.10.2020).

К онлайн-мероприятиям «Сотекс» подключается от 400 до 600 специалистов. «Это очень хороший показатель, в особенности если принять во внимание резкий рост числа предложений по участию в вебинарах, которые в последние месяцы любой практикующий врач получает практически ежедневно», — отмечают в компании.

