Eli Lilly и Regeneron запросили разрешение на экстренное использование препаратов от COVID-19

Eli Lilly и Regeneron обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за выдачей разрешения на экстренное использование препаратов от коронавируса. Eli Lilly провела клинические испытания с участием группы плацебо, в результате которых лекарственное средство доказало свое противовирусное действие. Regeneron не предоставил данных исследований, но препарат компании был широко разрекламирован президентом США.

Фармацевтические компании Eli Lilly и Regeneron запросили у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдачу разрешения на экстренное использование своих экспериментальных препаратов на основе моноклональных антител для лечения пациентов, зараженных Covid-19.

В сообщении Eli Lilly говорится, что ее лекарственное средство LY-CoV555 направлено на лечение COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Также оно может быть использовано для предотвращения ухудшения состояния зараженных пациентов, входящих в группу риска, в число которых входят люди старше 65 лет и лица, имеющие ожирение.

Препарат был разработан на основе образца крови пациента, выжившего после заражения коронавирусом в начале вспышки заболевания, при сотрудничестве Eli Lilly с канадской компанией AbCellera Biologics. Фармацевтическое предприятие обещает произвести 100 000 доз медикамента в октябре и более одного миллиона к концу года. В следующем месяце после получения данных исследований планируется подать аналогичную заявку на одобрение двухкомпонентной антительной терапии под названием LY-CoV016, над созданием которой работала также китайская компания Junshi Biosciences.

В прошлом месяце были опубликованы результаты испытаний компании, согласно которым препарат моноклональных антител снизил частоту госпитализаций по сравнению с плацебо в исследовании. 1,6% участников, которые получили лекарственное средство, были госпитализированы или посетили отделение неотложной помощи вследствие заражения коронавирусом, по сравнению с 5,8% испытуемых из группы плацебо.

Regeneron в свою очередь подал заявку в тот же день, когда Президент США Дональд Трамп публично расхвалил препарат компании, клинически не доказавший свою эффективность, и назвал его «Божьим благословением», после принятия которого ему «сразу стало легче».

Препарат компании представляет собой коктейль из двух антител, которые, как утверждается, усиливают иммунный ответ на вирус. Заявления компании кажутся многообещающими. «ФВ» писал, что коктейль снизил уровень концентрации коронавируса в крови, особенно у людей, чей организм не выработал собственных антител на коронавирус, но компания еще не опубликовала подробных данных, подтверждающих ее слова. Известно, что клинические испытания с участием группы плацебо еще не завершены.

Трамп получил коктейль из антител в пятницу, но стоит подчеркнуть, что это не единственное лекарственное средство, которое ему прописали. Президент принимал помимо этого противовирусный препарат ремдесивир, а также дексаметазон, который Всемирная организация здравоохранения и Национальные институты здравоохранения США рекомендуют в случае крайне тяжелого заболевания COVID-19.

Владимир Заболотских

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