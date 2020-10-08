Takeda покупает активы Arrowhead общей стоимостью в 1 млрд долларов

Компания Takeda купит активы Arrowhead на общую сумму в более чем миллиард долларов. Речь идет о терапии, направленной на лечение генетических заболеваний печени. Часть денег будет вложена в совместную доработку проекта.

Takeda и Arrowhead заключили договор о сотрудничестве и подписали лицензионное соглашение по терапии ARO-AAT, предназначенной для лечения альфа-1-антитрипсин-ассоциированного заболевания печени (AATLD). ARO-AAT сокращает выработку мутировавшего белка альфа-1-антитрипсина, который является причиной развития AATLD. Это генетическое нарушение является наиболее частой причиной заболеваний печени у детей.

Takeda выплатит 300 миллионов долларов авансом и до 740 миллионов долларов вложит в совместную разработку ARO-AAT. В случае если терапию одобрят и она будет продаваться в США, прибыль будет разделена пополам.

За пределами США Takeda будет управлять глобальной стратегией продаж и получит эксклюзивную лицензию на продажу ARO-AAT. При этом Arrowhead может рассчитывать на многоуровневые роялти в размере 20%-25% от выручки.

«Заболевания печени, связанные с ААТ, — разрушительные состояния, для которых нет одобренных методов лечения. Благодаря механизму действия, основанному на РНК-интерференции, ARO-AAT может лечить основную причину AATLD, тем самым помогая пациентам избежать трансплантации печени и связанных с нею сопутствующих заболеваний», — заявил Асит Парих, доктор медицинских наук, руководитель отделения терапии в области гастроэнтерологии компании Takeda.

Takeda продолжает поддерживать разные биотехнологические компании путем совместных инвестиций. Текущая сделка проходит в рамках одной из основных исследовательских программ Takeda, посвященных желудочно-кишечному тракту.

Ранее Takeda продала одно из своих подразделений по производству пластырей с целью погашения долгов.

Николай Соколов

pharmvestnik