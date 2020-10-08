Росздравнадзор выявил нарушения во всех проверенных организациях в 2020 году

В 2020 году Росздравнадзор выявил нарушения во всех проверенных организациях, связанных с обращением лекарственных средств. В прошлом году нарушения выявлялись лишь в каждой четвертой организации.

Росздравнадзор выявил нарушения во всех проверенных в 2020 году организациях, передает корреспондент «ФВ» с II Международной конференции «Логистика лекарственных средств», которая прошла 8 октября.

Результаты контрольной и надзорной деятельности в 2020 году представила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Крупнова.

Как следует из ее доклада, в 2020 году в рамках федерального госнадзора в сфере обращения лекарств было проведено 266 плановых и 665 внеплановых проверок. В результате 931 проверки в 930 случаях были выявлены нарушения, гласят данные ведомства. По итогам контрольных мероприятий было составлено 613 протоколов, а общая сумма наложенных штрафов составила более 1,5 млн руб.

В рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности было проведено 242 плановые и 195 внеплановых проверок. Из 437 контрольных мероприятий ведомства в 436 случаях выявились нарушения. Было составлено 328 протоколов, а общая сумма штрафов составила более 2,1 млн руб., следует из презентации.

«Первый раз у нас такой плачевный результат. Каждая организация нарушала обязательные правила. Это температурный режим, неправильное транспортирование, не выстроенная логистика — все то, что влияет на качество препаратов», — комментирует результаты Крупнова.

«Мы понимаем, что, вероятнее всего, организации в данных условиях не ожидали увидеть на своем пороге контролирующий орган», — резюмирует она.

Руслан Мавлиханов

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