УФАС заподозрило Мордовский Минздрав в ограничении конкуренции среди аптечных организаций

Мордовское УФАС России подозревает республиканский Минздрав в ограничении конкуренции. На протяжении ряда лет ведомство составляло технические задание аукционов по оказанию услуг, связанных с льготным лекарственным отпуском, таким образом, чтобы ему соответствовало только ГУП РМ «Фармация».

В ходе проверки ГУП РМ «Фармации» антимонопольный орган пришел к выводу, что компания не просто так выигрывала аукционы республиканского Минздрава, связанные с лекарственным обеспечением льготников. Техническое задание по критерию количества аптечных учреждений в каждом муниципальном районе изначально составлялось или впоследствии корректировалось под сеть «Фармации». В отношении Минздрава и ГУП заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства, следует из определения УФАС, которое размещено в базе решений службы.

Согласно анализу сведений, представленных органами статистики, никакие другие аптечные организации не располагали тем количеством аптечных учреждений в каждом муниципальном образовании, которое содержалось в ТЗ. Кроме того, в 2017-2019 годах в технические задания вносились коррективы с учетом изменения числа аптечных учреждений «Фармации», говорится в определении Мордовского УФАС.

«Такие действия содержат признаки ограничения конкуренции и могут приводить к сокращению количества участников закупки», – полагают в территориальном органе.

Рассмотрение дела назначено на 20 октября.

«ФВ» направил запросы в Минздрав и ГУП «Фармация» с просьбой прокомментировать обвинения.

Екатерина Погонцева

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