Росздравнадзор разработал порядок лицензирования работы по обороту наркотических лекарств

Росздравнадзор разработал регламент по предоставлению госуслуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Документом утверждается последовательность административных процедур, выполняемых Росздравнадзором при лицензировании этого вида деятельности, порядок взаимодействия ведомства с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении госуслуги.

Срок предоставления госуслуги исчисляется со дня поступления в Росздравнадзор или его территориальный орган надлежащим образом оформленных заявлений и документов:

— принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии — 45 рабочих дней;

— принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, изменения его наименования, адреса места нахождения, прекращения деятельности по одному или нескольким адресам) — 10 рабочих дней;

— принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности) — 30 рабочих дней;

— предоставление сведений из единого реестра лицензий — 3 рабочих дня;

— направление уведомления о предоставлении (переоформлении) лицензии – 3 рабочих дня после дня внесения записи о предоставлении (переоформлении) лицензии в единый реестр лицензий;

— прекращение действия лицензии по заявлению лицензиата — 10 рабочих дней.

Услуга может предоставляться в том числе в электронной форме.

Елена Сидорова

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