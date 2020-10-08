СМИ сообщили о первом инвесторе вакцины «Спутник V»

Первый транш в размере 100 млн рублей на разработку вакцины научный центр им. Гамалеи получил от ипотечного агентства «Дом.pф», хотя агентство жертвовало средства на защитные костюмы для медиков.

«Открытые медиа» провели расследование о создании «Спутник V» и выяснили, что первый транш в размере 100 млн рублей на разработку вакцины научный центр им. Гамалеи, возглавляемый Александром Гинцбургом, получил от ипотечного агентства «Дом.pф».

Госкорпорация вовсе не собиралась финансировать вакцину, а хотела сделать благотворительное пожертвование на защитные костюмы для медиков. Но Минздрав распорядился деньгами по-своему.

По мнению издания, важную роль в продвижении вакцины «Спутник V» сыграла замдиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. Она убедила сделать прививку свою подругу и начальницу, директора «Иннопрактики» и дочь Путина Катерину Тихонову.

«Открытые медиа» также выяснили, что действующие сотрудники Гинцбурга — акционеры компании «Ниармедик». В марте, когда соревнование по разработке вакцин только начиналось, Минздрав включил препарат «Ниармедика» «Кагоцел» в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19.

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