Росздравнадзор разработал регламент по лицензированию фармдеятельности оптовиков и аптек

Росздравнадзор разработал регламент по предоставлению госуслуги по лицензированию фармдеятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Документом утверждаются последовательности административных процедур, выполняемых Росздравнадзором при лицензировании такой деятельности, порядок взаимодействия ведомства с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Документом утверждаются сроки предоставления госуслуги, которые исчисляются с дня подачи в Росздравнадзор заявления:

— принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии – 45 рабочих дней;

— принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, изменения его наименования, адреса места нахождения, прекращения деятельности по одному или нескольким адресам) – 10 рабочих дней;

— принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности) – 30 рабочих дней;

— предоставление сведений из единого реестра лицензий – 3 рабочих дня;

— направление уведомления о предоставлении (переоформлении) лицензии – 3 рабочих дня;

— прекращение действия лицензии по заявлению лицензиата – 10 рабочих дней.

Елена Сидорова

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