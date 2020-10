Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на оборот иммунобиологических препаратов Росздравнадзор разработал регламент по лицензированию фармдеятельности оптовиков и аптек » ОСТ Clinical завершила набор пациентов в исследование для корейской фармкомпании Handok Inc. Ведущая российская контрактно-исследовательская организация OCT Clinical объявила об окончании набора пациентов для участия в исследовании III фазы по ревматологии для фармацевтической компании Handok Inc. Цель открытого сравнительного рандомизированного исследования — доказать эффективность и безопасность медицинского изделия, лейкопластыря, для лечения остеоартрита коленного сустава. Лейкопластырь, разработанный Handok Inc., будет применяться каждые 12 часов в сравнении с использованием бинта, накладываемого каждые 24 часа. «Команде OCT Clinical удалось успешно завершить набор за 4 месяца с соблюдением сроков, несмотря на переход на удаленные мониторинговые визиты, некоторые закрытые на карантин исследовательские центры и другие сложности, возникшие вследствие пандемии COVID-19, — сообщили в организации. — Следуя четкому плану по управлению рисками, OCT успешно справилась с данными препятствиями». «Мы очень довольны работой команды OCT Clinical, которой удалось выполнить задачу по набору пациентов в таких сложных условиях, — прокомментировал руководитель отдела клинических исследований Handok Inc. Бок Джин Хён. — Такой результат действительно впечатляет, учитывая текущие обстоятельства, вызванные глобальной пандемией». В рамках этого проекта OCT Clinical отвечает за медицинскую документацию, регуляторную поддержку, управление проектами, медицинский мониторинг, обработку данных, биостатистику, логистику и фармаконадзор. «Наша команда рада возможности продемонстрировать отличные результаты для Handok Inc., — добавила Ирина Петрова, директор по клиническим операциям в OCT Clinical. — Мы с нетерпением ждем дальнейших этапов проекта и успешного выполнения следующих целей в рамках исследования». Источник: ОСТ pharmvestnik