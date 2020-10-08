Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на оборот иммунобиологических препаратов

Росздравнадзор утвердил регламент по предоставлению госуслуги по выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата. Услуга должна быть предоставлена в течение трех дней.

Минюст России 6 октября зарегистрировал Приказ Росздравнадзора России № 5721 от 07.07.2020 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата». Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Документ устанавливает сроки и определяет порядок предоставления госуслуги.

За предоставление услуги, которая является необходимой для получения разрешения на ввод в оборот серии или партии иммунобиологического препарата, взимается плата в размере две тыс. руб.

Возможность получения госуслуги в территориальных органах Росздравнадзора и в многофункциональном центре предоставления госуслуг не предусмотрена.

Услуга должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в Росздравнадзор.

Елена Сидорова

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