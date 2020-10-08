«Ортоинвест» вложит 2 млрд рублей в производство медизделий для ортопедии в Санкт-Петербурге

Производитель имплантатов для спинальной хирургии «Ортоинвест» намерен вложить 2,18 млрд рублей в строительство завода по выпуску линейки медизделий для травматологии и ортопедии в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет, серийный выпуск медизделий начнется в 2024 году. Производитель имплантатов для спинальной хирургии «Ортоинвест» намерен вложить 2,18 млрд рублей в строительство завода по выпуску линейки медизделий для травматологии и ортопедии в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет, серийный выпуск медизделий начнется в 2024 году.

Предприятие будет выпускать МИ для хирургии позвоночника, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, а также компоненты для эндопротезов: тазобедренного и коленного суставов. В компании рассчитывают выйти с импортозамещающей продукцией на рынок госзаказа медизделий, а также поставлять компоненты частным клиникам.

Площадь предприятия составит 5,6 тысячи кв. м. К 2024 году предполагается начать серийное производство, в 2026 году – выйти на максимальную мощность. Бизнес-план предполагает инвестиции в размере 2,182 млрд рублей – из собственных, заемных средств и субсидий.

В 2018 году «Ортоинвест» выступила в качестве инвестора российского стартапа «3D кейджи», цель которого – применение 3D-печати для разработки и серийного производства линейки имплантатов, замещающих поврежденные межпозвонковые диски.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ортоинвест» зарегистрирована в 2016 году. Выручка компании в 2019 году составила 10,3 млн рублей, чистый убыток – 1,8 млн рублей.

С июля 2020 года 100% компании принадлежат совладельцу ГК «Альтермедика» Сергею Искровскому. Дистрибьютор занимает 63-ю строчку в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2019 году» по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 619 млн рублей.