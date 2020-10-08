ЕК закупит у Gilead ремдесивир для лечения COVID-19 на 500 тысяч курсов

Соглашение подписали все страны ЕС, Норвегия, Исландия, Великобритания, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов (Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина).
В августе 2020 года компания Gilead поставила 33,38 тысячи курсов препарата, которые распределили по ЕС и Великобритании. Контракт профинансировали из Инструмента чрезвычайной поддержки ЕК (ESI) на общую сумму 70 млн евро.
«Сегодня мы обеспечиваем доступ к ремдесивиру для лечения до 500 тысяч нуждающихся пациентов. Посредством наших совместных закупок Евросоюза мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам», – отметила комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.
Ремдесивир от Gilead стал первым официально одобренным лекарственным средством от COVID-19 в Евросоюзе. Еврокомиссия выдала условное разрешение на его использование в лечении инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией.
В июне Gilead объявила, что власти развитых стран, где ремдесивир одобрен или разрешен к применению, смогут купить потенциально эффективный в борьбе с коронавирусной инфекцией препарат по цене $390 за флакон (30,2 тысячи рублей по актуальному курсу). При пятидневном курсе с использованием шести флаконов ремдесивира на лечение одного пациента понадобится, таким образом, $2 340 (181,4 тысячи рублей).
В США разрешение на экстренное использование противовирусного препарата Veklury для всех госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией было выдано Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 31 августа 2020 года. Спустя несколько дней Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) разрешило использовать ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19 в американских больницах.
Фото: sharespro.ru