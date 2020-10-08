Инъекционная форма фавипиравира находится на продвинутой стадии испытаний

Благодаря тому, что противовирусный препарат фавипиравир, используемый для лечения пациентов с COVID-19, становится самым продаваемым лекарством в Индии, один из крупнейших в мире производителей антиретровирусных препаратов Hetero Group занялся разработкой фавипиравира в инъекционной форме.

В случае успеха, Hetero станет первым индийским производителем лекарств, который внедрит фавипиравир в форме инъекций, пока препарат доступен только в форме таблеток для перорального применения.

Отраслевые эксперты утверждают, что в данный момент над инъекционной формой препарата работают несколько ведущих фармацевтических компаний. Производитель дженериков из Хайдарабада, представивший на рынок как таблетки фавипиравира, так и инъекции Ремдесивира, работает над изменением дозировок и лекарственных форм.

В сентябре текущего года Hetero представил первые в Индии таблетки фавипиравира в дозировке 800 мг, утверждая, что препарат направлен на повышение эффективности лечения пациента, поскольку это позволяет снизить количество принимаемых таблеток до 32 штук в комбинации 800 мг/ 200 мг со 122 таблеток в дозировке только 200 мг при 14-дневном курсе лечения.

«Hetero Group, получившая одобрение регулирующих органов на повышение дозировки фавипиравира до 800 мг, чтобы помочь пациентам значительно сократить количество таблеток, теперь работает над инъекцией фавипиравира, чтобы улучшить результаты лечения», — сказал Д-р Y Naveen Kumar, директор Администрации по контролю за лекарствами в Хайдарабаде.

По его словам, после Hetero несколько производителей дженериков из Хайдарабада, которые занимаются производством фавипиравира в дозировке 200 мг, сейчас работают над дозировкой до 800 мг, которые, как ожидается, будут выпущены в ближайшее время.

По информации агентства The Economic Times , разработка инъекционной формы фавипиравира находится на довольно продвинутой стадии испытаний, и ожидается, что компания выйдет на рынок с данным препаратом в течение ближайших нескольких недель.

Исполнительный директор индийской фармацевтической компании, выпускающей фавипиравир в таблетках, сказал: «Инъекционные препараты трудно производить в объемах, соответствующих текущим потребностям Индии, хотя это открывает очень привлекательные возможности для бизнеса».

В настоящее время Hetero Group располагает 36 современными производственными предприятиями, в том числе с возможностью производства инъекционных форм, по всему миру.

gmpnews