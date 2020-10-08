Пациенты просят Правительство РФ упростить онлайн-продажу лекарств

Механизмы реализации этого плана Всероссийский союз пациентов описал в «дорожной карте».

Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит премьер-министра Михаила Мишустина упростить требования к аптечным сетям, желающим заниматься дистанционной торговлей лекарствами, а также о введении механизма заключения госконтрактов на поставку лекарств напрямую с производителями, минуя дистрибуторов. Это должно повысить доступность препаратов. Механизмы реализации этого плана организация описала в «дорожной карте», направленной в правительство, передает «Коммерсант со ссылкой на документ.

По мнению членов ВСП, необходимо допустить онлайн-продажи и рецептурных лекарств за исключением наркотических и сильнодействующих. Кроме этого, предполагается разрешить доставку сетям, у которых меньше десяти аптек, но при условии наличия лицензии на фармацевтическую деятельность не менее двух лет.

По мнению совладельца «Еаптеки» Антона Буздалина, необходимость легализации доставки рецептурных препаратов назрела уже давно, а пандемия лишь усугубляет ситуацию. Он считает, что если заработает механизм выдачи электронных рецептов, то контролировать соблюдение правил отпуска рецептурных препаратов в интернете будет даже легче, чем в обычных аптеках. По его оценке, в фармрознице доля таких лекарств составляет около 50% — соответственно, в случае легализации их онлайн-торговли структура продаж в интернет-аптеках будет аналогичной.

Кроме этого, «дорожная карта» ВСП подразумевает введение так называемого «порога готовности платить».

Речь идет об установлении предельных цен для различных групп лекарств, при соответствии которым препараты будут автоматически включаться в систему госгарантий, и пациенты смогут получать их бесплатно, поясняет сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Он напоминает, что сейчас основным барьером для обеспечения больных необходимыми препаратами за счет государства является финансовая составляющая. Предлагаемый подход, по его мнению, позволит решить эту проблему. Вопрос включения лекарств, стоимость которых будет превышать установленные пределы, предполагается выносить на обсуждение профильных комиссий.

Еще одной предлагаемой ВСП мерой стало введение механизма заключения госзаказчиками контрактов на поставку инновационных лекарств, не имеющих аналогов, напрямую с производителями.

Вероятно, в ВСП считают, что, минуя дистрибуторское звено, госзаказчик сможет сэкономить, но это не так, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Предлагаемый подход будет невыгоден самим производителям, которым придется самостоятельно нести затраты на логистику.

gmpnews