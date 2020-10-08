Мария Тюрникова назначена руководителем отдела по юридическим вопросам и комплаенс «Рош»

«Рош» сообщает о новом назначении в фармацевтическом подразделении компании в России. Руководителем отдела по юридическим вопросам и комплаенс назначена Мария Тюрникова. Она будет подчиняться генеральному директору АО «Рош-Москва» Ларсу Нильсену.

Мария присоединилась к компании в 2019 году и до настоящего момента занимала позицию партнера по юридическим вопросам и комплаенс, оказывая поддержку отделам онкологических препаратов и молекулярно-генетической диагностики (Foundation Medicine, Inc., FMI), а также участвуя в разработке и реализации различных кросс-функциональных проектов.

В новой роли Мария будет отвечать за обеспечение устойчивого соответствия деятельности компании действующему законодательству, а также отраслевым нормам и правилам.

Мария Тюрникова обладает более чем 11-летним опытом в экспертной правовой и комплаенс поддержке различных подразделений российских и международных компаний. До прихода в «Рош» Мария работала в компании «НоваМедика» (российская фармацевтическая компания, созданная американским венчурным фондом Domain Associates LLC и АО «РОСНАНО») в качестве руководителя отдела правового сопровождения проектов и сделок, ранее — старшим юристом в компаниях «Джонсон & Джонсон» и «Сименс».

Мария Тюрникова окончила Московскую государственную академию водного транспорта со степенью магистра права, а также программу LL.M. по праву США в Pericles Able Project. Мария успешно завершила программу дополнительного образования по международному праву Университета Сан-Диего в Париже, а также программу ICA по деловой этике и комплаенс.

gmpnews