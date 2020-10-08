Более 150 млн рублей «Джонсон & Джонсон» передала на борьбу с COVID-19 в России, Украине и СНГ

«Джонсон & Джонсон», одна из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения, выделила более 150 миллионов рублей на поддержку борьбы с новой коронавирусной инфекцией в России, Украине и странах СНГ. С момента начала пандемии компания поддерживает работу по борьбе с COVID-19 и его последствиями, которую реализует «Джонсон & Джонсон» на глобальном и региональном уровне.

«С момента своего основания «Джонсон & Джонсон» считала поддержку локальных сообществ важнейшим приоритетом. Всегда и во всем в соответствии с Нашим Кредо мы руководствуемся потребностями пациентов и медицинских работников. Так и сейчас, когда страны, в которых мы живем и работаем, столкнулись с угрозой коронавируса, мы не смогли остаться в стороне и кроме нашей первостепенной обязанности по бесперебойной поставке наших лекарственных препаратов и продукции мы взяли на себя обязательства по поддержке медицинских работников на передовой и наиболее уязвимых групп населения – пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых людей и многодетных семей. Мы передали финансирования и продукции на сумму более 150 миллионов рублей и планируем и дальше внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19 и делать свой вклад в поддержку борьбы с пандемией», – отметила Катерина Погодина, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», управляющий директор «Янссен» в России и СНГ.

«Выполняя свою работу качественно и социально ответственно, каждый сотрудник нашей компании тем самым делает свой вклад в более здоровое будущее людей, проживающих в том регионе, где компания ведет свой бизнес. Мы используем наш энтузиазм, знания и инновационное мышление, чтобы в корне изменить траекторию развития здоровья человечества. На протяжении этих непростых 6 месяцев наше подразделение присоединилось к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и пожертвовало около 400 000 единиц нашей продукции LE PETIT MARSEILLAIS®, PENATEN®, NEUTROGENA® и OB® тем, кто больше всего нуждался в нашей заботе – медицинским работникам из более чем 80 медицинских учреждений самых больших в России мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, а также многодетным семьям в преддверии нового учебного года и пожилым людям, находящимся в высокой группе риска, – комментирует Лакиш Хаталкар, управляющий директор подразделения потребительских товаров для здоровья «Джонсон & Джонсон» по России, Украине и СНГ. — Мы были рады сотрудничать с командой Ассоциации Волонтерских Центров РФ, которая проводит грандиозную социальную работу по всей стране. Для нас также честь быть удостоенными высокой награды Президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Компания «Джонсон & Джонсон» работает в России уже более 25 лет, и мы нераздельно связываем себя с системой здравоохранения в России и тех сообществ, где мы живем и работаем. В это сложное время мы безусловно должны быть рядом».

«Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», выделило более 33 миллионов рублей на финансирование закупки средств индивидуальной защиты для медицинских специалистов и поддержку пациентов, которые в связи с пандемией COVID-19 сталкиваются со сложностями в получении доступа к медицинским или социальным услугам. Компания поддержала инициативы некоммерческих организаций, направленные на преодоление кризиса – от финансирования проектов в пользу врачей, которые борются с пандемией на передовой, до поддержки горячих линий и вебинаров для пациентов, находящихся в группе повышенного риска инфицирования и осложненного течения COVID-19 в связи с наличием основного хронического заболевания, такого как онкология, ВИЧ или ВЗК. Финансирование было передано таким организациям, как «Подари жизнь», Фонд борьбы с лейкемией, Всероссийский союз пациентов, «Доверие», «Здравствуй», «Движение против рака», «Гуманитарное действие», Союз людей, живущих с ВИЧ (Казахстан), организация «Движение против рака», «Вместе против рака» (Казахстан), Teenergizer (Украина) и другим.

gmpnews