В ЕС призвали перенести производство ключевых лекарств обратно в Европу

Еврокомиссар Тьерри Бретон считает, что страны Европы должны перенести часть наиболее важных лекарственных производств обратно на свою территорию. Такое заявление он сделал на конференции по здравоохранению, сообщает Reuters.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что в ходе мирового кризиса, связанного с COVID-19, стало ясно, что некоторые страны используют поставки лекарств как «новый вид дипломатии». По его мнению, государствам Европы надо сосредоточиться на том, чтобы перенести производство некоторых важных препаратов на свою территорию — вместо того, чтобы в случае кризиса налаживать новые цепочки поставок.

«Мы просто должны убедиться, что при текущем балансе сил мы сможем удовлетворить наши потребности (…), меняя наш подход и диверсифицируя источники поставок, а также переместив некоторые из них», — сказал он.

Согласно исследованию немецкого дженерик-лобби Pro Generika, две трети ингредиентов дженериков сейчас производятся в Азии. В ходе исследования было проанализировано производство 565 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) по всему миру. Специалисты обнаружили, что 63% сертификатов качества, подтверждающих их пригодность для использования в лекарственных средствах, были получены в Азии. В 2000 году этот показатель составлял 31%.

Также исследование показало, что более 80% азиатских сертификатов выдано производителями из Индии и Китая, где, в свою очередь, большинство из них сосредоточено всего в нескольких штатах и ​​провинциях. Сертификаты для более чем половины АФИ выданы всего несколькими производителями по всему миру.

Ранее стало известно, что компании Sanofi и GlaxoSmithKline поставят в ЕС до 300 млн доз вакцины против COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik