Merck и Novartis подписали соглашение о разработке препарата от остеоартрита

Merck и Novartis заключили договор о разработке препарата M6495 от остеоартрита в рамках клинических исследований. Медикамент успешно прошел первую фазу испытаний. Novartis получит права на инновационное средство и выплатит 530 миллионов долларов своему партнеру.

Немецкий фармацевтический производитель Merck заключил лицензионное соглашение с фармацевтической компанией Novartis о разработке препарата от остеоартрита.

Соглашение включает в себя проведение фазы II клинических испытаний препарата под названием M6495, наноантитела ADAMTS5, которое имеет потенциал стать новым способом лечения остеоартрита. Согласно условиям сделки, Merck передаст права на M6495 компании Novartis, которая будет в дальнейшем изучать действие препарата на пациентах с остеоартритом. Взамен Merck получит авансовый платеж в размере 58,7 млн долларов с возможностью и 471 млн долларов по мере реализации поставленных клинических и коммерческих задач, а также право на осуществление продаж в будущем.

М6495 разрабатывается как подкожная инъекция, которую пациент может вводить себе самостоятельно. Препарат предназначен для поддержания структурной целостности коленных суставов и уменьшения боли.

Merck сообщила, что два испытания фазы I препарата были завершены. Одно исследование с участием 54 здоровых добровольцев показало, что одноразовая доза М6495 значительно снизила уровень ARGS (неоэпитоп, т.е. часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой, обнаруженный в синовиальной жидкости и сыворотке крови пациентов). Следующая фаза исследования с выборкой в 32 человека с остеоартритом нацелена на ингибирование ARGS посредством введения инъекций препарата каждые две недели.

M6495, также известный как ALX-1141, первоначально был совместно разработан в рамках соглашения 2011 года между компаниями Merck и Ablynx, которая в настоящее время является дочерней компанией Sanofi. Merck впоследствии стала единственным разработчиком этого препарата.

Остеоартрит – самое распространенное заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Как правило, оно встречается у людей в возрасте. Согласно отчету «Глобальное бремя болезней» 2010 года, от 10 до 15% взрослых в возрасте старше 60 лет по всему миру имеют ту или иную степень остеоартрита, причем распространенность заболевания выше среди женщин, чем среди мужчин. По данным ООН, к 2050 году люди в возрасте старше 60 лет будут составлять более 20% населения земного шара. Это означает, что 130 миллионов человек во всем мире будут страдать от остеоартрита, из которых 40 миллионов будут иметь инвалидность из-за этого заболевания.

Ранее «ФВ» писал, что компании Novartis, Amgen and Mallinckrodt регулярно повышали цены на лекарства для достижения финансовых показателей. В результате некоторые препараты за минувшие годы подорожали в десятки раз.

Владимир Заболотских

pharmvestnik