АСНА подала в суд на выходящую из группы компаний сеть «Фарма»

Группа компаний АСНА подала в суд на рязанскую аптечную сеть «Фарма», которая приняла решение о прекращении сотрудничества. Сейчас стороны не могут прийти к согласию об условиях прекращения совместной работы, но заявляют о готовности решить ситуацию мирно.

ГК АСНА подала в суд на сеть «Фарма», решившую прекратить сотрудничество. В «Фарме» заявляют, что компания принуждала аптеки подписывать договор, усложняющий процесс выхода из нее.

Позиция АСНА

В конце июля АСНА получила от «Фармы» уведомление об одностороннем расторжении договора, рассказали «ФВ» в компании. Тогда же организация вступила в переговоры с генеральным директором сети Александром Мироновым. Как заявили в компании, стороны пришли к соглашению о продлении сотрудничества до конца 2020 года. Но «Фарма» нарушила эти договоренности, и АСНА вновь получила уведомление о расторжении договора, сообщили в компании.

В организации заявили, что со своей стороны исполнили все договорные обязательства. «Расчеты с сетью за 1 квартал произведены в полном объеме, за 2 квартал будут произведены, как только АСНА получит необходимые документы», — рассказали в компании.

Нарушение условий договора со стороны «Фармы» влечет для АСНА финансовые и репутационные потери, а также невозможность исполнения обязательств перед производителями и аптеками, заявили в организации. Заявление о выходе «Фармы» с 30 июня компания получила от Миронова в конце июля, т.е. задним числом, рассказали «ФВ» в АСНА.

АСНА была вынуждена обратиться с иском в Арбитражный суд, но готова к конструктивному диалогу с сетью, отметили в компании. «Судебные разбирательства не препятствуют переговорам — это обычная практика урегулирования споров», — резюмировали в АСНА.

Позиция «Фармы»

У рукодителя «Фармы» иное мнение. Как рассказал «ФВ» Миронов, он хотел выйти из ГК АСНА без конфликта и сразу заявил о готовности совместной работы до конца года. Изначально в АСНА заявили о возможности выхода в любой момент, в связи с чем Миронов заключил договор с другой компанией — «ПроАптека», рассказал он. Но позже позиция АСНА изменилась — группа компаний потребовала «Фарму» доработать до 4 квартала, отметил Миронов.

По его словам, в начале года АСНА заставляла своих участников подписывать договор, усложняющий выход из организации без финансовых потерь.

На финальное решение выхода «Фармы» из группы компаний повлияло два ключевых события. В июле АСНА в одностороннем порядке решила, что теперь эксклюзивные продукты должны быть в обязательном наличии в аптеках. При этом часть эксклюзивных продуктов не являются очень доходными, а некоторые из них не нравятся потребителям, рассказал Миронов.

Тогда же, по словам гендиректора «Фармы», АСНА сообщила о своих планах подписать соглашение с двумя крупными компаниями («ПроАптека» и «Созведие») о том, чтобы не позволять своим бывшим участникам вступать в конкурентную организацию. «То есть если я захочу выйти, то две другие ассоциации не должны меня принимать. Насколько я знаю, от таких предложений они отказались, поскольку это противозаконно, да и невыгодно никому, кроме лидера», — пояснил Миронов.

По словам Миронова, сейчас АСНА должна «Фарме» около 7 млн рублей за 1 и 2 кварталы совместной работы. Долг «Фармы» перед компанией составляет около 5,5 млн. «Сумма в нашу пользу — 1,4 млн рублей, — пояснил он. — Мы не платим за товар, они нам за маркетинг. До этого два года всегда производили взаиморасчет. «Фарма» предлагает взаимозачет произвести, но АСНА не хочет».

Сейчас в «Фарме» пытаются понять, чего именно АСНА хочет добиться иском, рассказал Миронов. «Я думаю, что я только первый вестник. Если политика ассоциации не изменится – то и другие «партнеры» побегут, и как это скажется на ассоциации, а соответственно и на самом рынке в следующем году — непонятно», — пояснил он.

«После размещения публикации (о иске) в Фейсбуке от АСНА пришло подтверждение бюджета за 2 квартал в полной сумме. Сейчас остается проблема в том, что АСНА в одностороннем порядке решила разделить бюджет на два контракта — маркетинговый и агентский. Так как первая редакция была в середине мая, то «Фарма» не подписывала договор и предложила подписать данный договор с закрытой датой 30 июня, закрывающей период 1 и 2 кварталов. Но АСНА не реагирует на данное предложение. Сейчас мы следим за развитием событий», — резюмирует Миронов.

Ранее, в 2018 году, группу компаний покинула сеть «Аптечные традиции».

Руслан Мавлиханов

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