Лекарство против коронавируса от Regeneron стало популярным после использования на Трампе

Все больше зараженных COVID-19 хотят присоединиться к испытаниям экспериментального препарата от Regeneron, который принимал Дональд Трамп. Представители компании заявляют, что он может оказаться эффективным не для всех больных.

Пациенты с коронавирусом просят разрешения присоединиться к клиническим испытаниям препарата на основе антител к COVID-19 от Regeneron. Это связано с тем, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп прошел экспериментальный курс лечения этим препаратом. В среду он пообещал сделать лекарство бесплатным для американцев, рассказав про его преимущества.

Трамп заявил, что терапия Regeneron позволила ему быстро улучшить свое самочувствие по сравнению с тем моментом, когда ему поставили диагноз. По его словам, он будет настаивать на включении этого лекарства в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Regeneron уже заявила, что подала запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения включить свой препарат в этот список. Компания также опубликовала некоторые предварительные данные, указывающие на перспективность ее терапии против COVID-19. Медики обеспокоены тем, что из-за участия в лечении Трампа Regeneron будет иметь привилегированную позицию в диалоге с регулирующими органами.

Пока что эксперты заявляют, что к ним обращаются пациенты с просьбой предоставить доступ к коктейлю из антител.

Так, доктор Гэри Кляйнер, детский иммунолог из Медицинской школы Университета Майами, исследующий способность антител Regeneron предотвратить заражение коронавирусом, рассказал, что с прошлой недели к нему обращались пациенты, ищущие препарат.

Доктор Дирк Состман, руководитель исследовательской группы в Хьюстонской методистской больнице, где проводятся исследования антител Regeneron и Eli Lilly, также указал на то, что все больше пациентов изъявляют желание принять участие в испытании антител.

Однако представители Regeneron отмечают, что лечение их экспериментальным препаратом может оказаться эффективным не для всех групп пациентов.

«Пациенты, которые, скорее всего, получат пользу от этого лечения, имеют профиль, аналогичный профилю президента Трампа, то есть у них уже должны быть неопределяемые антитела и они должны находиться на ранней стадии болезни», — заявила пресс-секретарь Regeneron Александра Боуи.

Ранее Regeneron вместе с несколькими другими фармацевтическими компаниями обвинили в нарушении патентного законодательства в отношении лекарств от COVID-19.

Николай Соколов

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