Новый препарат Amgen и Cytokinetics разочаровал инвесторов

Ключевое испытание препарата для лечения сердечной недостаточности от компаний Amgen и Cytokinetics не показало результатов, на которые надеялись инвесторы. Это привело к снижению стоимости акций обеих компаний.

Инвесторы оказались разочарованы результатами испытания инновационного препарата для лечения сердечной недостаточности от Amgen и Cytokinetics. В финальном исследовании препарата приняли участие 8250 человек. Испытания показали, что лекарство снижает вероятность госпитализации или необходимости неотложной помощи на 8% в случае сердечной недостаточности. Хотя это статистически значимый результат, препарат оказался неспособен достичь главной цели, ради которой он испытывался: продлить жизнь пациентам из высокой группы риска.

«Технически он прошел испытание, но провалился в области, где мог бы стать действительно важным лекарством – в борьбе с сердечной недостаточностью», – отметил аналитик инвестиционной компании Mizuho Салим Сайед в сообщении для инвесторов.

В свою очередь представитель Cytokinetics заявил, что этим данным всего несколько дней, а компания надеется на результаты от подгрупп, которые будут представлены в Американской кардиологической ассоциации. Они покажут, как можно будет использовать препарат наилучшим образом.

«Насколько эффективным станет коммерческий препарат, если он будет одобрен? На мой взгляд, если он не сможет предотвращать смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, то, вероятно, не станет основным лекарством для этих болезней и не принесет 4 миллиарда долларов от продаж по всему миру, о которых мы изначально думали. Но разве это нулевой результат? Может быть и нет», — добавил представитель компании.

После публикации результатов исследования акции Cytokinetics упали на 43%, с 23,66 до 15,33 доллара. Это нивелировало рост акций компании в мае, когда ее препарат MyoKardia успешно прошел конечные испытания. Акции Amgen подешевели на 4,6%, с 257,67 до 245,82 доллара.

Компании проводят совместные исследования в области препаратов для сердечно-сосудистой системы с 2007 года.

Ранее стало известно, что компании Novartis, Amgen и Mallinckrodt намеренно повышали цены на лекарства для выполнения своих планов продаж.

Николай Соколов

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