Росздравнадзор назвал недостоверными данные о моторных нарушениях после приема фавипиравира

Субъекты обращения лекарств обязаны сообщать в Росздравнадзор о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств. В настоящий момент в информационную систему Росздравнадзора «Фармаконадзор 2.0» не поступало извещений о развитии после приема препаратов на основе фавипиравира для лечения коронавируса неспецифических моторных нарушений, включая падения. Так Федеральная служба прокомментировала на своем сайте публикации в СМИ, содержащие «грубые искажения» информации ведомства.

«Росздравнадзор призывает средства массовой информации ответственно и профессионально относиться к подготовке публикаций, которые затрагивают социально значимые вопросы и в случае некорректной подачи информации вызывают панические настроения в обществе», – сообщается в обращении ведомства.

Елена Сидорова

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